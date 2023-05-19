"فرانس برس": زيلينسكي سيشارك حضوريا في قمة مجموعة السبع في اليابان

نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مطلع قوله إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيشارك حضوريا في قمة مجموعة السبع المنعقدة في اليابان حتى الأحد.

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ولم يوضح المصدر متى سيصل زيلينسكي الذي كان من المتوقع بالأساس أن يتوجه بكلمة إلى القمة الأحد عبر الفيديو، مشيرا إلى أنه ليس من المستبعد أن يحصل تغيير في اللحظة الأخيرة في جدول الرئيس الأوكراني الذي أنهى للتو جولة على عدد من الدول الأوروبية.

وبدأت اليوم الجمعة أعمال قمة مجموعة السبع في هيروشيما بحضور قادة اليابان والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا، بالإضافة إلى رؤساء المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية.

ولم يستبعد في وقت سابق إيغور جوفكفا نائب رئيس مكتب زيلينسكي، في مقابلة مع وكالة كيودو اليابانية، زيارة زيلينسكي لليابان ومشاركته الشخصية في قمة مجموعة السبع.

وكانت وكالة "بلومبورغ" نقلت عن بعض المصادر قولها إن زيلينسكي سيتوجه إلى اليابان على متن طائرة عسكرية أمريكية بعد توقفه في السعودية لحضور قمة جامعة الدول العربية.

المصدر: أ ف ب+ وكالات