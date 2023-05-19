"بلومبرغ": زيلينسكي سيحضر القمة العربية وقمة "السبع الكبار"

قالت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر، إن فلاديمير زيلينسكي سيطير إلى السعودية لحضور قمة جامعة الدول العربية، ثم إلى اليابان لحضور قمة مجموعة السبع.

اليوم الجمعة، بدأت أعمال قمة مجموعة السبع في هيروشيما بحضور قادة اليابان والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا، بالإضافة إلى رؤساء المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية. كما تنطلق اليوم الجمعة قمة جامعة الدول العربية في جدة، ولأول مرة منذ سنوات عديدة، يشارك فيها الرئيس السوري بشار الأسد.

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وأضافت الوكالة: "سيسافر زيلينسكي إلى هيروشيما باليابان للانضمام شخصيا إلى زعماء مجموعة السبع".

ووفقا لبعض المصادر، سيتوجه زيلينسكي إلى اليابان على متن طائرة عسكرية أمريكية بعد توقفه في السعودية لحضور قمة جامعة الدول العربية.

ونوهت وكالة "بلومبرغ"، بأن مسؤولين يابانيين قالوا سابقا إن زيلينسكي سيشارك في القمة عن بعد.

وفي وقت سابق، لم يستبعد إيغور جوفكفا نائب رئيس مكتب زيلينسكي، في مقابلة مع وكالة كيودو اليابانية، زيارة زيلينسكي لليابان ومشاركته الشخصية في قمة مجموعة السبع.

ولم تصدر السعودية رسميا أي بيان بشأن زيارة زيلينسكي.

المصدر: نوفوستي