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الخارجية السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى

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الخارجية السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى
Legion-Media
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أعربت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، عن إدانة المملكة لاقتحام المسجد الأقصى من قبل أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست، تحت حراسة من الأمن الإسرائيلي.

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وأكدت الوزارة في بيان رفض المملكة القاطع لمثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

واقتحم مئات المستوطنين ومعهم وزير النقل الإسرائيلي وأعضاء من الكنيست، باحات المسجد الأقصى أمس الخميس قبيل مشاركتهم في "مسيرة الأعلام"، بحماية من قوات الشرطة الإسرائيلية.

يذكر أن "مسيرة الأعلام" أو "يوم القدس" هي احتفالات بدأت مع احتلال إسرائيل للقدس الشرقية في أعقاب حرب يونيو 1967.

المصدر: RT

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