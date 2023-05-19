الخارجية السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى

أعربت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، عن إدانة المملكة لاقتحام المسجد الأقصى من قبل أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست، تحت حراسة من الأمن الإسرائيلي.

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وأكدت الوزارة في بيان رفض المملكة القاطع لمثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية لاقتحام المسجد الأقصى من قبل أحد أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء من الكنيست، تحت حراسة من الأمن الإسرائيلي. pic.twitter.com/tMCk8GtEZo — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 19, 2023

واقتحم مئات المستوطنين ومعهم وزير النقل الإسرائيلي وأعضاء من الكنيست، باحات المسجد الأقصى أمس الخميس قبيل مشاركتهم في "مسيرة الأعلام"، بحماية من قوات الشرطة الإسرائيلية.

يذكر أن "مسيرة الأعلام" أو "يوم القدس" هي احتفالات بدأت مع احتلال إسرائيل للقدس الشرقية في أعقاب حرب يونيو 1967.

المصدر: RT