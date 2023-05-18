بالفيديو.. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى

نفذ مستوطنون إسرائيليون، اليوم الخميس، عملية اقتحام للمسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من قبل الشرطة الإسرائيلية، وذلك قبيل "مسيرة الأعلام".

وأفادت مراسلة RT بأنه منذ صباح اليوم وحتى الساعة، وصل عدد المقتحمين للمسجد الأقصى 550 مستوطنا، كانوا مقسمين إلى 5 مجموعات.

كما اقتحم وزير النقل الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى.

وكانت القوات الإسرائيلية، أغلقت المصلى القبلي وذلك بعد تفريغه من المرابطين والمصلين، فيما انتشرت القوات في ساحات المسجد الأقصى لتأمين اقتحامات المستوطنين لساحاته، قبيل مسيرة الأعلام.

يذكر أن "مسيرة الأعلام" أو "يوم القدس" هي احتفالات بدأت مع احتلال إسرائيل للقدس الشرقية في أعقاب حرب يونيو 1967.

يشارك في هذا الاحتفال آلاف القوميين اليهود حيث يتوافدون على المدينة ويسيرون عبر شوارعها وأزقتها لإحياء ذكرى احتلال الجزء الشرقي منها ووقوع المدينة برمتها تحت السيطرة الإسرائيلية.

ويحمل المشاركون فيها وبينهم عدد كبير من الصبية والمراهقين الأعلام الإسرائيلية ومكبرات الصوت وهم يرقصون وينشدون أغاني وأناشيد قومية.

وقد بدأت هذه الاحتفالات في عام 1974 لكنها توقفت خلال الفترة ما بين عامي 2010 و2016 بسبب المواجهات التي كانت تندلع بين المشاركين في المسيرة والفلسطينيين.

وفي وقت سابق من العام الحالي، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "مسيرة الأعلام" ستجري يوم الخميس 18 مايو، وستمر عبر الحي الإسلامي في المدينة القديمة.

المصدر: RT