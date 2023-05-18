تحضيرا لـ"مسيرة الأعلام" الجيش الإسرائيلي يغلق المصلى القبلي (فيديو)

أغلقت القوات الإسرائيلية، المصلى القبلي وذلك بعد تفريغه من المرابطين والمصلين، فيما انتشرت القوات في ساحات المسجد الأقصى لتأمين اقتحامات المستوطنين لساحاته، قبيل مسيرة الأعلام.

وقالت مصادر فلسطينية محلية إن القوات الإسرائيلية أغلقت أبواب المصلى القبلي بعد إفراغ المرابطين منه، كما لوحظ انتشار مكثف للقوات الإسرائيلية في ساحات المسجد الأقصى لتأمين اقتحام المستوطنين لساحات الأقصى، قبيل "مسيرة الأعلام" الاستيطانية في القدس، التي ستمر من باب العامود والحي الإسلامي.

وفتحت الشرطة الإسرائيلية عند الساعة السابعة صباحا باب المغارية أمام اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى، تقدمهم وزير النقب والجليل، يتسحاق فاسرلاوف من حزب "عوتسما يهوديت" والحاخام يهودا غليك، بحماية مشددة من الشرطة.

اقتحامات صباحية تسبق "مسيرة الأعلام" اليوم: غناء وسجود تنفذه مجموعات المستوطنين المقتحمة لباحات المسجد الأقصى.#القدس#المسجد_الأقصى#مسيرة_الأعلامpic.twitter.com/4a7019HUzm — موقع عرب 48 (@arab48website) May 18, 2023

وأفادت دائرة الأوقاف بأن مئات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل"، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وأفادت "إذاعة الجيش الإسرائيلي " بأن الشرطة الإسرائيلية طلبت فرض إغلاق عام على الضفة الغربية في "يوم القدس"، لكن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" عارضا الطلب.

المصدر: "عرب 48"