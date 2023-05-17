مسيرة الأعلام.. إسرائيل توجه رسالة تهديد "غير عادية" لحماس ومصادر تتحدث عن تسلل بن غفير إلى الأقصى

رجحت مصادر إسرائيلية أن يتسلل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير سرا في ساعات الليل إلى المسجد الأقصى وذلك قبيل انطلاق مسيرة الأعلام الخميس.

وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقييما للأحداث المتوقعة اليوم الخميس على خلفية مسيرة الأعلام، مع وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، ورئيس الموساد دادي برنياع وغيرهم من كبار المسؤولين بدون حضور إيتمار بن غفير.

ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إنه "ليس هناك شك في أن زيارة وزير معين إلى الحرم القدسي يمكن أن يعقد الوضع".

وتابع "لذلك، تسعى إسرائيل إلى التفريق بين الزيارات المتوقعة إلى الحرم القدسي في الصباح ومسيرة الأعلام في فترة ما بعد الظهر".

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وذكرت "كان" أن إسرائيل "بعثت برسالة تهديد غير عادية إلى حماس في الساعات الأخيرة، مفادها أنه إذا تم إطلاق صواريخ على الأراضي الإسرائيلية، فإن إسرائيل سترد عليها".

وتربط معلومات استخبارية، بحسب "كان"، العنف المتوقع بلقطات فيديو قاسية ضد المواطنين الفلسطينيين خلال احتجاجهم على مسيرة الأعلام، أو أي استفزاز آخر، وهو أمر سيؤدي إلى إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل.

وحذرت حركة حماس إسرائيل من رد، إذا تجاوزت "الخطوط الحمراء" في القدس المحتلة.

ومن المقرر نشر 3.300 جندي إسرائيلي في شوارع مدينة القدس المحتلة وسط ترقب من الجيش الإسرائيلي لإطلاق صواريخ من قطاع غزة.

المصدر: قناة "كان" الإسرائيلية