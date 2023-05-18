"أرض نبي الإسلام الطاهرة".. تصريح المقداد يثير التفاعل (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد يتحدث عن السعودية، على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الجامعة العربية تمهيدا للقمة الجمعة.

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وقال المقداد لقناة "الإخبارية" السعودية "أنا سعيد بانعقاد القمة العربية على هذه الأرض الطاهرة، أرض نبي الإسلام وأرض العروبة، السعودية بذلت جهدا هائلا من أجل تحسين الأجواء العربية ومن أجل احتضان جميع الدول العربية".

وأضاف المقداد "نحن ممتنون أن كل الدول العربية موجودة في هذه القمة وهذا انجاز لهذه القمة وللدور الذي قامت به السعودية، وأنتم تابعتم الزيارات التي قمنا بها إلى المملكة والزيارة التي قام بها سمو الأمير فيصل بن فرحان إلى سوريا والتي كانت كلها في إطار التحضير الناجح لهذه القمة".

وأردف المقداد "نشكر السعودية على التحضير الناجح الذي قامت به وعلى تسهيلها لكل المداولات التي تمت من أجل الخروج بمواقف عربية تعكس إرادة موحدة لمواجهة تحديات المستقبل".

واعتبر مغردون أن السعودية هي دائما السباقة في لم شمل العرب، فيما تمنى آخرون أن "يكتب الله الخير والصلاح للمسلمين".

الله يحفظ السعودية، هي دائما سباقة في لم الشمل والحفاظ على الوحدة العربية. — محمد الهمزاني (@mhamazni) May 17, 2023

من #جدة



وزير الخارجية السوري:



هذه الأرض الطاهرة أرض نبي الإسلام و أرض العروبة #السعوديةpic.twitter.com/vbP0rsXJZz — رٍآفُعٍ بَن محٍمدِ آلُِ عٍلُِي 🇸🇦 (@RAFEA_M_ALALI) May 17, 2023

الله يكتب فيه الخير والصلاح للمسلمين — SKOZ (@5jhug) May 17, 2023

وتستضيف مدينة جدة السعودية غدا الجمعة الموافق في 19 مايو القمة العربية الـ32، ومن المرتقب أن يشارك فيها الرئيس السوري بشار الأسد.

وكانت الجامعة العربية قررت في 7 مايو الجاري استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها، وقد شارك وفد سوري برئاسة وزير الاقتصاد الاثنين في اجتماع تحضيري يسبق القمة العربية، في أول مشاركة لسوريا في اجتماعات جامعة الدول العربية بعد أكثر من 12 عاما من قرار تعليق عضويتها.

المصدر: RT