فنان يروي موقفا طريفا مع عادل إمام في ذكرى ميلاده

يحتفل اليوم الأربعاء النجم الكبير عادل إمام بعيد ميلاده الـ83، حيث يعد من مواليد 17 مايو 1940، ويعتبر من أهم النجوم في تاريخ الفن العربي.

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وقدم الزعيم في السينما أعمالا خالدة منها: طيور الظلام، الإرهاب والكباب، خلي بالك من عقلك، المنسي، اللعب مع الكبار، الإرهابي، زهايمر، السفارة في العمارة، عريس من جهة أمنية، مرجان أحمد مرجان.

وفي المسرح قدم: مدرسة المشاغبين، شاهد مشافش حاجة، الزعيم، بودي جارد، الواد سيد الشغال، أنا وهو وهي.

كما قدم في التلفزيون أعمالا هامة من بينها: فرقة ناجي عطالله، أحلام الفتى الطائر، دموع في عيون وقحة، فلانتينو.

وحكى الفنان عمرو رمزي عن موقف جمعه بالزعيم عادل إمام وذلك في كواليس تصوير مسلسل "فرقة ناجي عطا الله" في لبنان، حيث أثنى الزعيم على تقديمه لبرنامج "حيلهم بينهم".

وقال عمرو رمزي عن الصورة التي جمعته بالزعيم ووضع فيها ساقا فوق الأخرى، والتي اشتهرت بشكل كبير، حيث أكد بأنهم قرروا أن يصورا مشهدا من برنامج "حيلهم بينهم".

وأضاف عمرو رمزي عبر "فيس بوك": "إيه حكاية الصورة دي في مسلسل فرقه ناجي عطالله للاستاذ عادل امام، واحنا في بيروت بنصور مشاهد الجبال اللي هربنا ليها بعد عمليه البنك كنا بنصور في بيت لبناني جميل قووي، أخدنا استراحه عشان ناكل حاجه، بعد الغدا فجاه الأستاذ عادل قاللي البرنامج بتاع حيلهم بينهم كان بيضحكني قوي انت كنت غلس قوي ياواد بس عملت ضحك بتاعك لوحدك".

وتابع: "والله فاكر الكلام دا بالحرف، قلتله، يا استاذ دا حته برنامج مش فيلم سينما قاللي هي دي عبقريته وهيعيش كتير جدا، فأنا شيطاني قاللي طيب ما نهزر شويه، قلت له يا استاذ طب ماتيجي نعمل حيلهم بينهم سوا، قاللي انت عاوز تاخد لقطه وحركات يعني قلتله اه الصراحه وجابولنا الكراسي وقعدت حطيت رجل على رجل قداااام عاااادل اماااام، وقالهم يالا صورونا، اتمطعت وقلت 3. 2. 1، ورحت قايله ليه كل اعمالك فشلت، وتييييييييييت".

واختتم عمرو رمزي: "كل سنة وانت بألف خير وصحة يازعيم الضحك في العالم".