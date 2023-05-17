مصطفى بكري يتحدث عن الرئيس الراحل مبارك وعلاقته بقتل المتظاهرين عام 2011

تحدث النائب في البرلمان المصري مصطفى بكري عن الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك وعلاقته بقتل المتظاهرين عام 2011.

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وقال بكري إن: "موقفي من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كان معروفا، وهو كان يقولي لي أن أحترم موقفك من القضية الفلسطينية ومناهضة الاحتلال".

وأضاف بكري، خلال استضافته بحلقة خاصة ببرنامج "المساء مع قصواء"، المذاع على فضائية سي بي سي، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي،: "مبارك لم يقتل المتظاهرين وكنت الوحيد الذي دافع عنه، ودافعت عنه، وكان له مواقف وطنية لا تنسى في تحرير سيناء وتحرير طابا.

وتابع النائب مصطفى بكري: "أشدت بمواقف مبارك الوطنية في 2011، وتعرضت لانتقادات شديدة"، متابعًا: "مبارك لم يحصل على مليم واحد من أموال مكتبة الإسكندرية".

وأشار إلى أنه تحول من أفضل نائب يعبر عن الشعب في البرلمان، إلى رمز من رموز نظام مبارك، وذلك لأنه دافع عن الوطن من الفوضى أو اختطافه من الإخوان.

وقال: "وصفوني بخائن الثورة عندما قلت ننتظر لمدة 6 أشهر وسيرحل مبارك، حتى لا تختطف البلد من الإخوان أو تعم الفوضى في أركان البلاد".

وتابع مصطفى بكري: "أنا ناصري الفكر وأعتز برفع صورة جمال عبد الناصر حتى الموت.. وأقوز بزيارة ضريحه بشكل دائم ومستمر".

المصدر: وسائل إعلام مصرية