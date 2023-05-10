مصر.. سقوط البرلماني المصري مصطفى بكري بعد إصابة خطيرة خلال تشييع جنازة شقيقه (صور)

أصيب البرلماني المصري، مصطفى بكري، بإغماء، نتيجة التدافع مساء اليوم الأربعاء، أثناء تشييع جثمان شقيقه الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ محمود بكري، بمحافظة قنا.

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وأصيب بكري بجرح قطعي في الرأس تسبب في إغمائه، وذلك وسط تواجد مئات المواطنين في جنازة الكاتب الصحفي محمود بكري.

وكان الكاتب مصطفى بكري قد أصر على حمل نعش شقيقه الكاتب الصحفي محمود بكري، حتى تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، وذلك وسط انهياره وبكائه، مرددا: مش مصدق أنه مات.

وشيع المئات من الأهالي والمواطنين، عقب صلاة عصر اليوم الأربعاء، جنازة الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ محمود بكري، من مسقط رأسه بقرية المعنا بمحافظة قنا، وسط انهيار شقيقه الكاتب مصطفى بكري وأسرته وذويه، وبحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والعامة بمحافظة قنا والمحافظات الأخرى.

المصدر: القاهرة 24