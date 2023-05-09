وفاة النائب المصري محمود بكري بمستشفى المعادي العسكري

أعلن الكاتب الصحفي والنائب المصري مصطفى بكري، فجر الأربعاء وفاة شقيقه عضو مجلس الشيوخ المصري النائب محمود بكري بمستشفى المعادي العسكري بعد صراع مع المرض.

وكتب مصطفى بكري: "بسم الله الرحمن الرحيم.. "إنا لله وإنا إليه راجعون" صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب د. محمود بكري عضو مجلس الشيوخ الذي توفي منذ قليل بمستشفي المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت على أكثر من 70 يوما".

وقال مصطفى بكري إنه جثمان شقيقه سيشيع ببلدته المعنا - بندر قنا، عصر الأربعاء بناء على وصيته.

وأضاف أن العزاء سيقام لمدة ثلاثة أيام بالبلدة وسيحدد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة.

واختتم بالقول: "رحم الله أخي العزيز وغفر له ما تقدّم وما تأخر من ذنبه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان كوقع "الأسبوع" المصري قد قال إن النائب محمود بكري نًقل إلى مستشفى المعادي العسكري بعد 70 يوما قضاها في مستشفى السلام الدولي.

وذكر أنه جرى إدخال بكري إلى غرفة العناية المركزة بالمستشفى العسكري، حيث يعالَج من الالتهاب الرئوي والخلل بالجهاز المناعي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية