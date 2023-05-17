الإمارات تتسلم من الأردن مدانين بإنشاء تنظيم سري وتكشف عن اسم أحدهم

تسلمت الإمارات من السلطات الأردنية خلف عبد الرحمن حميد الرميثي وآخرين متهمين بتهمة إنشاء وتأسيس تنظيم سري يتبع جماعة الإخوان المسلمين.

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وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأربعاء، إنه تم تسلم الرميثي الذي صدر بحقه حكم من المحكمة الاتحادية العليا عام 2013 وآخرين في القضية رقم 2012/79، حيث قضت المحكمة غيابيا بسجنه مدة 15 عاما بتهمة إنشاء وتأسيس تنظيم سري يتبع جماعة الإخوان المسلمين، والذي يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الإمارات.

وجرت إجراءات تسليم المذكور وفقا لأمر القبض الصادر بحقه، والاتفاقيات المبرمة بشأن التعاون القانوني والقضائي لمجلس وزراء الداخلية العرب، المعنية بملاحقة المجرمين الفارين من العدالة الجنائية في الدول العربية.

يذكر أنه وفقا لقانون الإجراءات الجزائية في الإمارات، سيتم إعادة محاكمة خلف الرميثي مرة أخرى، وذلك وفقا للنصوص القانونية والتي تنص على أنه في حال القبض على متهم صدر في حقه حكم غيابي، أو قام بتسليم نفسه، تعاد محاكمته بذات التهم المنسوبه إليه.

المصدر: وام