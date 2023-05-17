وزير الخارجية المصري يوضح تصريحا "أثار لغطا" بشأن سد النهضة ويتحدث عن إثيوبيا وأحداث السودان

أوضح وزير الخارجية المصري سامح شكري، تصريحه عن سد النهضة الإثيوبي، حيث قال إن "مصر لن تلجأ مرة أخرى إلى مجلس الأمن أو الأمم المتحدة بخصوص ملف السد الإثيوبي".

وفي تصريحات لقناة "MBC مصر"، أشار شكري إلى أن البعض فسر التصريح بشكل خاطئ بتخلي مصر عن هذه الأدوات، موضحا أن التصريح كان مرتبطا بالملء الرابع للسد، وكان الرد وقتها بأنها لن تلجأ في هذه الحالة، ولكن هذا لا يمنع اللجوء مرة أخرى وفق ظروف واعتبارات أخرى.

وبخصوص تصريحات البعض بأن إثيوبيا هي الرابح الأكبر، وأن مصر هي الخاسر الأكبر من الأزمة والحرب السودانية الجارية الآن، علق شكري قائلا إن كل دول الجوار خاسرة من زعزعة الاستقرار والتداعيات المتولدة عنه.

وأضاف أن أي صراع وتداعياته خاصة عندما يتحول إلى عسكري، واحتمالات انهيار مؤسسات الدولة، يصيب كل دول الجوار بالخطر، لافتا إلى أن إثيوبيا لا تحتاج الصراع لكسب وقت في ملف السد النهضة، لأنها تكسب الوقت عبر عدم إظهار الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق.

المصدر: "المصري اليوم"