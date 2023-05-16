الأردن .. مدعي أمن الدولة يوجه اتهاما للنائب عماد العدوان بتهريب أسلحة إلى الضفة الغربية

وجه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، يوم الثلاثاء، إلى النائب الأردني عماد العدوان، الذي رفعت عنه الحصانة، تهمة محاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة.

وحسبما أفاد به المحامي علي المبيضين، فإن "النائب عماد العدوان مثل اليوم الثلاثاء، أمام محكمة أمن الدولة وخضع للاستجواب أمام مدعي عامها على خلفية ضبط الأمن الإسرائيلي بحوزته أسلحة نارية وذهبا على معبر حدودي الشهر الماضي".

وأكد المبيضين إن "مدعي عام المحكمة وجه للعدوان تهمتي تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع مكررة أربع مرات، والقيام بأعمال من شأنها الاخلال بالنظام العام وتهديد الأمن المجتمعي".

ويواجه عماد العدوان في حال إدانته بهاتين التهمتين عقوبة تصل إلى السجن 15 عاما بحسب قانون مكافحة الإرهاب.

وسلمت إسرائيل النائب الأردني عماد العدوان، إلى السلطات الأردنية في السابع من الشهر الحالي.

ورفع مجلس النواب الأردني الحصانة عنه بناء على طلب النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية في 23 أبريل، أن السلطات الإسرائيلية أوقفت عماد العدوان، على خلفية محاولته تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة.

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المصدر: وكالات