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الخارجية الأردنية تعلن بدء عملية تسليم النائب الأردني على جسر الملك حسين من قبل السلطات الإسرائيلية

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الخارجية الأردنية تعلن بدء عملية تسليم النائب الأردني على جسر الملك حسين من قبل السلطات الإسرائيلية
وسائل إعلام
النائب عماد العدوان
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أفرجت السلطات الإسرائيلية عن النائب الأردني عماد العدوان، الذي كانت تحتجزه بتهمة تهريب أسلحة خفيفة وذهب، على أن تستمر محاكمته ضمن النظام القضائي الأردني.

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وقالت مراسلتنا، إن الإفراج عن النائب الأردني جاء بإطار تفاهمات تقضي باستمرار محاكمته في الأردن.

ونقلت عن بيان للشاباك الإسرائيلي قوله إن العدوان كان نفذ 12 عملية تهريب.

بدوره قال الناطق الرسمي باسم ⁧وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي إنه بدأت على جسر الملك حسين عملية تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية.

وكانت السلطات الإسرائيلية اعتقلت العدوان في 22 أبريل الماضي قبيل دخوله إلى مناطق السلطة الفلسطينية "وبحوزته نحو 200 قطعة سلاح و100 كيلو من الذهب".

المصدر: RT

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