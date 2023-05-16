"فرانس برس": قتلى وجرحى في استهداف مقر حزب العمال الكردستاني شمال العراق

أعلنت مديرية مكافحة "الإرهاب" في إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء عن مقتل ثلاثة مقاتلين إيزيديين، شمال العراق.

ووفقا للمديرية فإن "المقاتلين الـ3 يتبعون أحد التنظيمات التابعة لحزب العمال الكردستاني، وقتلوا بغارة جوية شنها الجيش التركي باستخدام مسيرة".

وأضافت المديرية في بيانها: "استهدف مسيرة تركية اليوم الثلاثاء، مقرا لوحدات حماية "شنكال" في منطقة خانصور قضاء سنجار، ما أسفر عن مقتل 3 من مقاتلي تلك الوحدات وإصابة مقاتل رابع".

وتقع منطقة خانصور في ضواحي مدينة سنجار على بعد 115 كيلومترا غرب الموصل.

المصدر: أ ف ب