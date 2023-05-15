السعودية.. إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.3 مليون حبة كبتاغون مخدرة

​تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية بميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.3 مليون حبة كبتاغون مخدرة، عثر عليها في إرساليات وردت إلى المملكة عبر الميناء.

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن "محاولة التهريب قدرت بكمية (1.395.930) حبة كبتاغون مخدرة".

وأوضحت الهيئة أنه "وردت إرسالية عبارة عن ألواح خشبية، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاغون مخبأة في تجاويف الألواح الخشبية".

#ارقد_وآمن | إحباط محاولة تهريب أكثر من 1,3 مليون حبة كبتاجون، عُثِر عليها مُخبأة في إرسالية "ألواح خشبية" وردت إلى المملكة عبر ميناء جدة الإسلامي، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على مستقبل المضبوطات داخل المملكة وهو شخص واحد.

🔗| https://t.co/r3OBclgNet#وطن_بلا_مخدراتpic.twitter.com/VlGcxhIJkl — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) May 15, 2023

وأفادت الهيئة بأنه "بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبل المضبوطات داخل المملكة، حيث جرى القبض عليه وهو شخص واحد".

وأكدت أنها "ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات".

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المصدر: "عكاظ"