الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلتقي محمد رمضان في نيويورك والفنان المصري يعلق (صور + فيديو)

نشر الفنان المصري محمد رمضان مجموعة من الصور للقاء جمعه بالرئيس الفلسطيني في نيويورك، ما أثار تفاعلا.

وعلى حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، نشر محمد رمضان الصور معلقا: "بنيويورك اليوم، تشرفت بلقاء السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن. رئيس دولة فلسطين الغالية الحبيبة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصور، بالإضافة إلى مقطع فيديو للقاء.

محمود عباس يلتقي مع الفنان المصري محمد رمضان في نيويورك#محمد_رمضان#محمود_عباس#فلسطينpic.twitter.com/7g9wn94KsR — فراس الماسي | Firas Almasi 💎 (@FAlmasee2) May 15, 2023

ويوم الاثنين، انطلقت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور ومشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الاحتفالات التي أقرتها المنظمة الدولية، لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة الفلسطينية.

المصدر: RT