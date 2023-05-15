الرئيس الفلسطيني: نطالب بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين، بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.

وقال محمود عباس: "بريطانيا والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية مباشرة على زرع الكيان الإسرائيلي في أرضنا التاريخية".

وأضاف الرئيس الفلسطيني: "بريطانيا أعطت فلسطين لليهود..لماذا لم تعطيهم أرضا بريطانية؟"

وتابع محمود عباس: "حكم القانون الدولي هو وعد من لا يملك لمن لا يستحق"، مردفا: "زعموا أن الفلسطينيين تركوا بلادهم طواعية وحقيقة الأمر أنهم هبوا للدفاع عن أرضهم بأبسط ما لديهم".

وأكمل عباس: "كيف تكون حروب إسرائيل دفاعية وهي شرّدت نصف سكان فلسطين من أرضهم عام 1948؟"

واستطرد الرئيس الفلسطيني: "احتفال إسرائيل بالاستقلال هو كذبة..فهي تستقل عن من؟"

وأكمل محمود عباس: "القدس الشرقية عربية ولن نتنازل عنها سواء رضي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أو غير ترامب".

وانطلقت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور ومشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، الاحتفالات التي أقرتها المنظمة الدولية، لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة الفلسطينية.

المصدر: RT + "وفا" + "الميادين"