قناة عبرية تكشف خسائر الجيش الإسرائيلي اليومية وكلفة الصاروخ الواحد للقبة الحديدية

أفادت القناة 13 العبرية بأن الهجوم الإسرائيلي على غزة يكلف الجيش 200 مليون شيكل (55 مليون دولار) يوميا، دون احتساب الخسائر الاقتصادية اليومية في إسرائيل.

وذكرت القناة أن كلفة الصاروخ الواحد لمنظومة القبة الحديدية تبلغ 50 ألف دولار.

في المقابل، قالت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين إن قطاع غزة يتكبد خسائر يومية بقيمة 50 مليون شيكل (نحو 14 مليون دولار) منذ بدء الهجوم الإسرائيلي.

وحذر بيان صادر عن الجمعية، من تداعيات استمرار إغلاق السلطات الإسرائيلية معبري كرم أبو سالم التجاري وبيت حانون.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بـ"فشل أولي" للجهود المصرية في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقتلت إسرائيل 33 فلسطينيا في هجمات شنتها على قطاع غزة بينهم 6 من أبرز قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

كما قتلت إسرائيلية وأصيب العشرات نتيجة الرشقات الصاروخية لفصائل المقاومة الفلسطينية على إسرائيل.

المصدر: RT