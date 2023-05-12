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مصر غاضبة من إسرائيل وتتجه لاتخاذ قرار ينذر بتصعيد كبير

أخبار العالم العربي

مصر غاضبة من إسرائيل وتتجه لاتخاذ قرار ينذر بتصعيد كبير
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مصر تدرس تقليص مشاركتها في محادثات وقف إطلاق النار بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية بسبب تعنت حكومة بنيامين نتانياهو.

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وقالت صحيفة "غلوباس" الإسرائيلية، إنه بعد ساعات من الصمت بعد التوصل لوقف إطلاق النار ، عاد التصعيد مرة أخرى بين الطرفين.

وأضافت الصحيفة، أن إسرائيل أوقفت المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار، فيما حذر الوسطاء المصريون من مغبة التصعيد المتبادل، مؤكدين أنهم قدموا اقتراحا بوقف إطلاق النار وينتظرون رد إسرائيل التي لم ترد حتى الآن على المقترح المصري الأخير.

وقالت مصادر إن مفاوضات وقف إطلاق النار فشلت بسبب رفض إسرائيل وقف عمليات الاغتيال، مما جعل مصر تفكر في تقليص مشاركتها في المفاوضات.

وكانت مصر قد أدانت في بيان شديد اللهجة صادر عن وزارة الخارجية، الثلاثاء الماضي، التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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