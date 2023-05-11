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كان يجمع الأموال ليشتري سريرا.. طفل من غزة يبكي بيته ويبحث عن ألعابه تحت الركام (فيديو)

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كان يجمع الأموال ليشتري سريرا.. طفل من غزة يبكي بيته ويبحث عن ألعابه تحت الركام (فيديو)
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تفاعل نشطاء مع فيديو لطفل من قطاع غزة يبكي بيته وألعابه التي اندثرت تحت الركام جراء قصف الجيش الإسرائيلي لمنزل عائلته.

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ويظهر الطفل في الفيديو ممسكا بحصالة نقوده التي انتشلها من بين الدمار، حيث قال إنه كان يجمع الأموال ليشتري سريرا جديدا، لكنه خسر كل منزله.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 3 قتلى و7 جرحى إلى مجمع ناصر الطبي في محافظة خان يونس.

وأفادت الوزارة بأن "حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء الماضي، بلغت 25 شهيدا، 76 إصابة".

وأفاد مراسل RT بأن طائرات إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في برج H1 بمدينة حمد غربي خان يونس، مما أسفر عن سقوط قتيلين على الأقل وإصابات.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف أهدافا في قطاع غزة تابعة لحركة الجهاد الإسلامي، بعد يومين من الغارات التي أدت إلى مقتل 3 من قادة الحركة بالقطاع.

بدورها، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، مقتل ثلاثة فلسطينيين بينهم علي غالي، عضو المجلس العسكري ومسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس.

المصدر: القسطل الإخباري

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