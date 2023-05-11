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بصرخات مؤثرة.. ابنة القيادي الفلسطيني المغتال علي غالي تخاطب العالم (فيديو)

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بصرخات مؤثرة.. ابنة القيادي الفلسطيني المغتال علي غالي تخاطب العالم (فيديو)
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أثار فيديو لابنة القائد في سرايا القدس، علي غالي، الذي اغتاله الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، تفاعلا كبيرا بين النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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وتقول الفتاة في الفيديو المتداول: "كل حدا بدافع عن وطنه مش معناه إنه إرهابي.. حسبي الله في كل حدا رخيص باع وطنه عشان الفلوس.. الفلوس بتروح وتيجي".

وتعاطف نشطاء مع طفلة القيادي الراحل، معبرين عن شجاعتها، وقوة أطفال غزة لمواجهتهم يوميا مثل هذا الموقف الذي يصعب على البالغين تحمله.

واغتال الجيش الإسرائيلي في ثالث أيام عدوانه على قطاع غزة، اليوم الخميس، علي غالي القائد في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في غارة على مدينة خان يونس جنوبا.

وأعلن الجيش أنه قصف أهدافا في قطاع غزة تابعة لحركة الجهاد الإسلامي، بعد يومين من الغارات التي أدت إلى مقتل 3 من قادة الحركة بالقطاع. وتشير تقديراته إلى أن حركة الجهاد الإسلامي تستعد للرد على الاغتيال بإطلاق وابل من الصواريخ. 

المصدر: RT

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