الخطوط القطرية تحول مسار طائرة كانت متجهة إلى بالي إثر مطبات هوائية وإصابات بين المسافرين

أعلنت الخطوط القطرية الأربعاء أنها اضطرت لتحويل مسار طائرة "بوينغ إي آر 300 بي 777" من بالي إلى بانكوك، بعد تعرضها لمطبات هوائية شديدة تسببت في إصابات بين المسافرين.

وقالت الناقلة الوطنية لدولة قطر في بيان على حسابها الرسمي في موقع "تويتر" إن رحلة "كيو آر 960" من الدوحة إلى دينباسار عاصمة جزيرة بالي الأندونيسية، تعرضت لمطبات هوائية شديدة خلال رحلتها.

وأضاف البيان أن المطبات الهوائية نتج عنها إصابات لبعض المسافرين.

وذكر أنه تم تحويل مسار الطائرة من طراز "بوينغ إي آر 300 بي 777" إلى بانكوك حيث هبطت بأمان، مشيرا إلى أنه تم تقديم العناية الطبية اللازمة للمسافرين وأفراد طاقم الضيافة.

وقالت الناقلة "اهتمامنا في الوقت الراهن ينصب على المسافرين وأفراد طاقم الطائرة الذين كانوا على متن الرحلة".

وفي بيان لاحق، كشفت القطرية عن أن الحادث نجم عنه بعض الإصابات متوسطة الشدة وعدد قليل من الإصابات الطفيفة.

وأفاد بأنه لدى الهبوط بأمان، التقى طاقم الطائرة بالفرق الطبية لتقديم المساعدات اللازمة للمصابين، دون الإشارة إلى عددهم.

ولفتت الناقلة إلى أنها ستوفر وجبات غذائية ومأوى للمسافرين في بانكوك وستستأنف رحلتها الخميس إلى بالي.

المصدر: RT + وكالات