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مراسل RT: مصر تنجح في وقف إطلاق النار بشكل فوري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

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مراسل RT: مصر تنجح في وقف إطلاق النار بشكل فوري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
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أفاد مراسل RT مساء الأربعاء بأن مصر نجحت في وقف إطلاق النار بشكل فوري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

من جهتها، ذكرت قناة "إكسترا نيوز" أن الجهود المصرية تككلت بالنجاح في وقف التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

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اعتراض صواريخ قادمة من غزة
اعتراض صواريخ قادمة من غزة

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أطلقت الأربعاء، صواريخ من القطاع باتجاه بلدات إسرائيلية ومستوطنات غلاف غزة.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، باعتراض 9 صواريخ أطلقت من غزة باتجاه سديروت، حيث دوت صافرات الإنذار في مناطق مختلفة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نحو 20 صاروخا أطلقت من قطاع غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية في الجنوب.

وفي وقت سابق، لقيت طفلة فلسطينية مصرعها وأصيب 10 آخرون، نتيجة استمرار الجيش الإسرائيلي باستهداف مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأشارت وزارة الصحة إلى "ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع اليوم الأربعاء إلى 20 قتيلا، بينهم 5 أطفال و4 سيدات، بينما ارتفعت حصيلة المصابين 42".

وأفاد مراسل RT في وقت سابق، بأن التصعيد الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة استهدف ثلاث مناطق هي شرق القرارة، شرق عبسان الكبيرة منطقة المنتزه، وشرق رفح.

المصدر: RT + وسائل إعلام

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