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هنية يبحث مع مصر وقطر والأمم المتحدة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة

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هنية يبحث مع مصر وقطر والأمم المتحدة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة
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تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية اتصالات هاتفية من مصر وقطر والأمم المتحدة، بحث فيها سبل التعامل مع الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "حماس" طاهر النونو، إن هنية "تلقى مجموعة اتصالات هاتفية من مصر وقطر والأمم المتحدة، بحث خلالها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة وسبل التعامل معه، محملا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن التصعيد وتداعيات العدوان".

وأكد هنية حسب النونو خلال المحادثات "وحدة المقاومة وموقفها وجهوزيتها الدائمة للتعامل مع أي تمادي من الاحتلال".

 

المصدر: RT

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