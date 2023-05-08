اشتباكات في نابلس وحملة اعتقالات في الضفة الغربية

شنت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في مدينة نابلس.

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وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت 11 فلسطينيا، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بزعم المشاركة في أعمال مسلحة ضد مستوطنين وجنود.

وتركزت المداهمات والاقتحامات في محافظات جنين، وقلقيلية، ونابلس ورام الله، حيث تم اقتحام عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها بعد إخضاع ساكنيها لتحقيقات ميدانية واحتجازهم لساعات.

كذلك، اقتحمت قوة إسرائيلية مدينة نابلس بعدد من الآليات العسكرية. وانطلقت صافرات الإنذار في مخيم بلاطة عقب اقتحام المنطقة الشرقية في المدينة.

واقتحمت القوات الإسرائيلية شارع عمان وقبر يوسف شرق المدينة، ومنطقة الضاحية في نابلس، بينما أطلق شبان فلسطينيون النار تجاهها، واندلعت أيضا اشتباكات مسلحة في محيط مخيم بلاطة.

وانتشر عدد من قناصة الجيش الإسرائيلي في محيط مقام يوسف.

يأتي ذلك، غداة مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي أمس الأحد خلال اقتحام مدينة طولكرم.

المصدر: عرب 48+معا