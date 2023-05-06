مراسلتنا: مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة طولكرم

أفادت مراسلتنا في الضفة الغربية، اليوم السبت، بمقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة طولكرم.

وقالت مراسلتنا، إن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بمخيم مدينة طولكرم شمال غربي الضفة الغربية، حيث أطلقت الرصاص على شابين فلسطينيين وقتلتهما، قبل أن تنسحب مباشرة من المدينة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر قولها إن "قوات الاحتلال أعدمت اثنين من الشبان، خلال اقتحامها لمخيم نور شمس في طولكرم وأطلقت النار بكثافة تجاه المواطنين، وأصابت عدد منهم بجروح".

وأضافت المصادر أن "اشتباكات اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال في المخيم، ما دفع القوات الإسرائيلية إلى استقدام دعم إضافي لمحاصرتهم".

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، "وصول شهيدين برصاص الاحتلال إلى مستشفى د. ثابت ثابت الحكومي، إضافة إلى إصابة مستقرة في الأطراف".

وأضافت الوزارة أن "شهيدي طولكرم هما الشابين سامر صلاح الشافعي، 22 عاما، أصيب برصاص في الرقبة والصدر والبطن، وحمزة جميل خريوش، 22 عاما، أصيب بالرصاص في الصدر والبطن والقدم اليسرى".

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أنه منذ بداية العام الجاري قتل 110 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية والمستوطنين، بينهم 20 طفلا، وسيدتان.

يتبع..