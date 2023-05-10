شكري يرد على اتهامات قوات الدعم السريع بقصف الطيران المصري لمواقعها

رد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على تصريحات قائد الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو، بأن الطيران المصري قصف مواقع تابعة لقواته.

وقال سامح شكري، في حوار على قناة "صدى البلد" المصرية، إن "هناك نوعا من عدم التدقيق تحت ضوء ضغوط المشهد السوداني"، مؤكدا أن "الدور المصري في السودان معاون، وميسر من أجل صالح كل الأطراف السودانية".

وأعرب شكري، عن أمل بلاده في حل للأزمة، مشيرا في الوقت ذاته أن "الأمور تشير إلى استمرار التشبث وعدم الوصول إلى نقطة توافق".

وكان شكري كشف في وقت سابق، عن تنسيق بلاده مع السعودية من أجل التوصل لحل للأزمة السودانية، مبينا أن هناك اتصالات مستمرة مع الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، منذ بداية الأزمة السودانية.

وأوضح أن هناك دعوة مشتركة من بلاده والمملكة العربية السعودية لعقد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين مرتين بشأن الأزمة السودانية، مشيرا إلى أن قرار الجامعة العربية بشأن السودان شكل مجموعة اتصال من مصر والسعودية والأمين العام لاحتواء الأزمة.

المصدر: صدى البلد