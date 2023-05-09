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السودان.. الدعم السريع تعلن وصول تعزيزات عسكرية جديدة من ولاية النيل الأزرق (فيديو)

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السودان.. الدعم السريع تعلن وصول تعزيزات عسكرية جديدة من ولاية النيل الأزرق (فيديو)
RT
السودان.. الدعم السريع تعلن وصول تعزيزات عسكرية جديدة من ولاية النيل الأزرق
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أعلنت قوات الدعم السريع في السودان مساء الثلاثاء، وصول تعزيزات عسكرية جديدة من ولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان.

ونشرت الدعم السريع مقطع فيديو قال فيه متحدث باسم القوات "إن أشاوس الدمازين وصلوا إلى الخرطوم بقيادة المقدم عبد الرحمن البيشي".

واتهمت قوات الدعم السريع، الجيش السوداني "بتدمير مباني القصر الرئاسي القديم وسط العاصمة الخرطوم، بعدما قصفه بالطائرات".

وقالت إن "الجيش نفذ هجوما بالطيران على القصر الجمهوري القديم باستخدام صواريخ مما أدى إلى تدميره".

وأضافت: "تود قوات الدعم السريع أن تؤكد للرأي العام المحلي والعالمي، أن هذا الفعل الشنيع لن يمر مرور الكرام دون أن يجد منا الرد المناسب".

وأشارت إلى أن "القوات المسلحة استهدفت اليوم عددا من المنشأت المدنية والأحياء السكنية والمصانع والمؤسسات الخاصة، مما تسبب في إصابة ومقتل عدد من المدنيين وأن الجيش يستهدف المدنيين في حملة اعتقالات على أساس عنصري وقبلي الأمر الذي سيكون له انعكاسات سلبية".

المصدر: RT + "تويتر"

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