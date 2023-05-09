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السعودية تعدم مواطنا بعد إدانته بإطلاق النار على مركز للشرطة

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السعودية تعدم مواطنا بعد إدانته بإطلاق النار على مركز للشرطة
وسائل إعلام
قوات أمن سعودية
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام تعزيرا بمواطن في المنطقة الشرقية، بعد اتهامه بالاشتراك مع عدد من المطلوبين أمنيا بإطلاق النار على أحد مراكز الشرطة.

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وقالت الوزارة في بيان إن "الدعو أنور بن جعفر بن مهدي آل علوي، سعودي الجنسية، أقدم على الاشتراك مع عدد من المطلوبين أمنيًا بإطلاق النار على أحد مراكز الشرطة، وتقديم المساعدة لمطلوب أمني بالتستر عليه وتقديم المأوى، ومسح الطريق له، وحيازته أسلحة وذخائر".

وأضاف البيان أنه "صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته، والحكم بقتله تعزيرا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".

المصدر: واس

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