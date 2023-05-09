السعودية تعدم مواطنا بعد إدانته بإطلاق النار على مركز للشرطة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام تعزيرا بمواطن في المنطقة الشرقية، بعد اتهامه بالاشتراك مع عدد من المطلوبين أمنيا بإطلاق النار على أحد مراكز الشرطة.

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وقالت الوزارة في بيان إن "الدعو أنور بن جعفر بن مهدي آل علوي، سعودي الجنسية، أقدم على الاشتراك مع عدد من المطلوبين أمنيًا بإطلاق النار على أحد مراكز الشرطة، وتقديم المساعدة لمطلوب أمني بالتستر عليه وتقديم المأوى، ومسح الطريق له، وحيازته أسلحة وذخائر".

وأضاف البيان أنه "صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته، والحكم بقتله تعزيرا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بجانٍ أقدم على الاشتراك مع عدد من المطلوبين أمنياً بإطلاق النار على أحد مراكز الشرط، وتقديم المساعدة لمطلوب أمني بالتستر عليه وتقديم المأوى ومسح الطريق له، وحيازته أسلحة وذخائر. pic.twitter.com/7qFvmyaxIe — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) May 9, 2023

المصدر: واس