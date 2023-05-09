صحة غزة: مقتل 12 شخصا وإصابة 20 في الغارات الإسرائيلية على القطاع

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، بمقتل 12 شخصا وإصابة آخرين 20 في غارات شنتها الطائرات الإسرائيلية على القطاع.

إقرأ المزيد

وقال مراسلنا في غزة، إن طواقم الإسعاف لا تزال مستمرة في إجلاء الضحايا من المناطق التي استهدفها الجيش الإسرائيلي، فيما أعلن مدير مستشفى "الشفاء" تفعيل خطة الطوارئ لاستقبال المصابين مؤكدا أن جميع الطواقم الطبية في حالة استنفار.

RT

RT

RT

RT

RT

وكان مراسلنا أفاد بمقتل 3 من قادة سرايا سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في غزة بقصف للطيران الإسرائيلي على القطاع.

بدوره قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن "اغتيال القادة بعملية غادرة لن يجلب الأمن للمحتل بل المزيد من المقاومة"، معتبرا أن "العدو أخطأ في تقديراته وسيدفع ثمن جريمته وأن المقاومة وحدها ستحدد الطريقة التي تؤلم العدو الغادر".

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء، أن الجيش أطلق النار عملية "السهم الواقي" في غزة، وعقب العملية أعلن وزير الدفاع يوآف غالانت "وضعا خاصا على الجبهة الداخلية"، ووافق على تعبئة الاحتياطيات "للمواقع المطلوبة حسب الحاجة".

كما تم إيقاف حركة القطارات جنوبي عسقلان وأصدرت قيادة الجبهة الداخلية تعليمات خاصة.

المصدر: RT