مراسلنا: اغتيال 3 من قيادات الجهاد الإسلامي في غزة بقصف إسرائيلي (فيديو)

أفاد مراسلنا بمقتل 3 من قادة سرايا سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في غزة بقصف للطيران الإسرائيلي على القطاع.

ونقل عن مصدر في الجهاد الإسلامي أن القادة الثلاثة هم جهاد غنام، وخليل البهتيني، وقيادي ثالث لم يتم التحقق من هويته بعد.

وأكد وصول عدد من الإصابات لمشفى النجار برفح جراء قصف شقة سكنية بحي الجنينة برفح.

كما نقلت عدة إصابات جراء قصف شقة سكنية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأضاف مراسلنا أن طائرات حربية إسرائيلية تقصف مواقع جنوبي قطاع غزة.

وقال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إن "أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني تتابع التطورات الميدانية في ظل تنفيذ الاحتلال لعدة غارات على أهداف مختلفة في قطاع غزة".

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن الغارات أدت إلى مقتل قائدين في حركة الجهاد الإسلامي هما خليل البهتيني، وطارق عز الدين، وعائلتيهما.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

المصدر: RT