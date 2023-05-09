الجيش الإسرائيلي يعلن عن المستهدفين في عملية "السهم الواقي" في غزة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن القوات الإسرائيلية استهدفت 3 قيادات من حركة الجهاد الإسلامي في الغارات على غزة، هم جهاد غنام طارق عزالدين وخليل البهتيني.

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وقال أدرعي عبر "تويتر إن "القوات الإسرائيلية أغارت على مواقع لإنتاج أسلحة للجهاد الإسلامي ومن بينها ورش لإنتاج صواريخ في خانيونس، بالاضافة إلى موقع استخدم لانتاج مواد اسمنت لبناء أنفاق إرهابية. كما تم استهداف 6 مجمعات عسكرية تابعة للجهاد معظمها استخدمت كمستودعات أسلحة وبنى لوجستية. كما تم استهداف موقع عسكري في جنوب القطاع".

#السهم_الواقي



جيش الدفاع يستهدف عشرة مواقع لانتاج الأسلحة ومجمعات عسكرية تابعة للجهاد الاسلامي في قطاع غزة pic.twitter.com/AhhAiDYMDG — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 9, 2023

وأضاف أدرعي أن "من تجرأ وأطلق الصواريخ على سديروت الأسبوع الماضي في وضح النهار لن يبقى محصنا. قمنا باستهداف من قاد الأعمال الارهابية في الأشهر الأخيرة وخطط لشن مزيد من الهجمات في هذه الأيام"، كما نشر صورا للقادة الفلسطينيين المستهدفين.

#السهم_الواقي في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك: القضاء على أمين سر المجلس العسكري في حركة الجهاد الإسلامي الارهابية المدعو جهاد غنام pic.twitter.com/fMz4yKfZrj — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 9, 2023

#السهم_الواقي في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك: القضاء على القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الارهابية المدعو طارق عز الدين المسؤول عن توجيه عمليات إرهابية في يهودا والسامرة انطلاقًا من قطاع غزة pic.twitter.com/K24uH7HDz8 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 9, 2023

#السهم_الواقي في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك: القضاء على قائد منطقة شمال قطاع غزة في حركة الجهاد الإسلامي والمسؤول عن عمليات اطلاق الصواريخ في الشهر الأخير المدعو خليل البهتيني pic.twitter.com/ePeOTT6mRU — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 9, 2023

ولفت أدرعي إلى أن رئيس الأركان بالجيش الإسرائيلي يجري جلسة لتقييم الوضع مع قادة القيادة الجنوبية والشاباك، مؤكدا أن "جيش الدفاع مستعد لكل السيناريوهات في إطار عملية "السهم الواقي".

من جهة أخرى، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن القرار النهائي باغتيال قادة الجهاد الإسلامي تم اتخاذه يوم الجمعة الماضي، في مقر الشاباك من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT