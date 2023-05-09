 
مباشر

الجيش الإسرائيلي يعلن عن المستهدفين في عملية "السهم الواقي" في غزة

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن عن المستهدفين في عملية
RT
الجيش الإسرائيلي يستهدف قطاع غزة بعملية السهم الواقي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v9vs

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن القوات الإسرائيلية استهدفت 3 قيادات من حركة الجهاد الإسلامي في الغارات على غزة، هم جهاد غنام طارق عزالدين وخليل البهتيني.

إقرأ المزيد
صحة غزة: مقتل 12 شخصا وإصابة 20 في الغارات الإسرائيلية على القطاع
صحة غزة: مقتل 12 شخصا وإصابة 20 في الغارات الإسرائيلية على القطاع

وقال أدرعي عبر "تويتر إن "القوات الإسرائيلية أغارت على مواقع لإنتاج أسلحة للجهاد الإسلامي ومن بينها ورش لإنتاج صواريخ في خانيونس، بالاضافة إلى موقع استخدم لانتاج مواد اسمنت لبناء أنفاق إرهابية. كما تم استهداف 6 مجمعات عسكرية تابعة للجهاد معظمها استخدمت كمستودعات أسلحة وبنى لوجستية. كما تم استهداف موقع عسكري في جنوب القطاع".

وأضاف أدرعي أن "من تجرأ وأطلق الصواريخ على سديروت الأسبوع الماضي في وضح النهار لن يبقى محصنا. قمنا باستهداف من قاد الأعمال الارهابية في الأشهر الأخيرة وخطط لشن مزيد من الهجمات في هذه الأيام"، كما نشر صورا للقادة الفلسطينيين المستهدفين.

ولفت أدرعي إلى أن رئيس الأركان بالجيش الإسرائيلي يجري جلسة لتقييم الوضع مع قادة القيادة الجنوبية والشاباك، مؤكدا أن "جيش الدفاع مستعد لكل السيناريوهات في إطار عملية "السهم الواقي".

من جهة أخرى، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن القرار النهائي باغتيال قادة الجهاد الإسلامي تم اتخاذه يوم الجمعة الماضي، في مقر الشاباك من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا