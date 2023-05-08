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أنور قرقاش يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن

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أنور قرقاش يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن
AP
المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش
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التقى المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، يوم الاثنين المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وبحث معه آخر تطورات الملف اليمني.

وتناول اللقاء استعراض الجهود الأممية الرامية إلى إيجاد حل سلمي ينهي الأزمة اليمنية وتداعياتها الإنسانية المتفاقمة.

وأكد أنور قرقاش دعم الإمارات لكافة الجهود المبذولة لتهيئة الظروف المناسبة لإنهاء الحرب، مثمنا دور السعودية المحوري وجهودها المتواصلة في هذا الشأن.

من جانبه أشاد المبعوث بجهود الإمارات ودعمها المستمر للمبادرات الدولية والإقليمية لإيجاد حل سلمي للأزمة اليمنية بما يحقق مصالح وازدهار الشعب اليمني.

المصدر: وام

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