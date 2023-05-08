تونس.. تأجيل النظر في قضية رفعها نقابي أمني ضد راشد الغنوشي (فيديو)

أجلت الدائرة الجناحية السادسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية متهم فيها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى موعد لاحق لجلبه من سجن إيقافه.

ويتعلق ملف القضية بشكاية كان رفعها نقابي أمني ضد راشد الغنوشي على خلفية تأبينه أحد قيادات حركة النهضة خلال جنازته بإحدى مدن الجنوب وذكره عبارة "طواغيت" وهو ما اعتبره الشاكي إشارة إلى أعوان الأمن.

وكان الغنوشي قد قال في شهر فبراير 2022 خلال تأبينه عضو مجلس شورى حركة النهضة فرحات العبار، في محافظة تطاوين جنوبي البلاد، "العبار كان له من الشجاعة الكثير وكان لا يخشى الفقر والحاكم والطاغوت".

تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان قد أصدر قرارا بختم البحث في ملف القضية مع إحالة راشد الغنوشي بحالة سراح على أنظار الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لمحاكمته من أجل ما نسب إليه.

المصدر: RT