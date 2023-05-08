 
مباشر

تونس.. تأجيل النظر في قضية رفعها نقابي أمني ضد راشد الغنوشي (فيديو)

أخبار العالم العربي

تونس.. تأجيل النظر في قضية رفعها نقابي أمني ضد راشد الغنوشي (فيديو)
Gettyimages.ru
رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v9sp

أجلت الدائرة الجناحية السادسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية متهم فيها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى موعد لاحق لجلبه من سجن إيقافه.

ويتعلق ملف القضية بشكاية كان رفعها نقابي أمني ضد راشد الغنوشي على خلفية تأبينه أحد قيادات حركة النهضة خلال جنازته بإحدى مدن الجنوب وذكره عبارة "طواغيت" وهو ما اعتبره الشاكي إشارة إلى أعوان الأمن.

وكان الغنوشي قد قال في شهر فبراير 2022 خلال تأبينه عضو مجلس شورى حركة النهضة فرحات العبار، في محافظة تطاوين جنوبي البلاد، "العبار كان له من الشجاعة الكثير وكان لا يخشى الفقر والحاكم والطاغوت".

تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان قد أصدر قرارا بختم البحث في ملف القضية مع إحالة راشد الغنوشي بحالة سراح على أنظار الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لمحاكمته من أجل ما نسب إليه.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا