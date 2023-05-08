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سفينة حربية مصرية تجلي المواطنين من السودان (صور)

أخبار العالم العربي

سفينة حربية مصرية تجلي المواطنين من السودان (صور)
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بدأت سفينة حربية مصرية عمليات إجلاء العالقين المصريين وآخرين من جنسيات مختلفة من ميناء بورتسودان، حسبما أعلنت قناة القاهرة الإخبارية.

سفينة حربية مصرية تجلي المواطنين من السودان (صور)
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وكان الإعلامي المصري أحمد موسى، قد تحدث عن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، للأجهزة المعنية المصرية، "لعودة 500 أسرة مصرية بالسودان إلى ميناء سفاجا يوم الثلاثاء المقبل".

وأشار الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه يتم تجهيز نحو 40 أتوبيسا تنقل العائلات من ميناء سفاجا إلى منازلهم.

سفينة حربية مصرية تجلي المواطنين من السودان (صور)

المصدر: القاهرة 24

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