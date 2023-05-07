الأمن المصري يكشف حقيقة وجود العملة المزورة من فئة 100 جنيه في الأسواق (صورة)

أكدت الأجهزة الأمنية المصرية عدم صحة ما تم تداوله على "فيسبوك" حول منشورا يحذر المواطنين من انتشار عملة مزورة فئة 100 جنيه في الأسواق.

وقالت الأجهزة الأمنية إنه تم تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المذكورة وتبين أنه مندوب مبيعات لإحدى الشركات ومقيم بمحافظة الجيزة، وبمناقشته أقرّ باستخدامه الصفحة المشار إليها فى تسهيل تجارته، ومشاركة المنشور عبر صفحته عقب قيام أحد زملائه السابقين بالشركة محل عمله، وهو محاسب مقيم بمحافظة الجيزة أيضا، ببث المنشور المشار إليه على المجموعة الخاصة بالعاملين عبر تطبيق "واتساب"، وباستدعاء الأخير ومناقشته أقر باضطلاعه ببث المنشور بهدف تحذير زملائه .

كما أشار إلى مشاهدته لذلك المنشور عبر بعض الصفحات بموقع "فيسبوك" دون التأكد من صحته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين لادعاءاتهما الكاذبة.

المصدر: صدى البلد