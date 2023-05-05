بعد تعقبه في أكثر من دولة.. جهاز المخابرات العراقي يطيح بالإرهابي الخطير "أبو طلحة" خارج الحدود

تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي من الإطاحة بإرهابي خطير خارج الحدود، بعد تعقبه في أكثر من دولة.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان يوم الجمعة تلقت RT نسخة منه، أنه "ووفقا لمعلومات دقيقة وبعملية استخبارية نوعية خارج الحدود العراقية، تمكن جهاز المخابرات الوطني من إلقاء القبض على الإرهابي مصطفى خالد محمد المكنّى "أبو طلحة" أحد عناصر "ديوان الجند" والمنتمي لما يسمى "كتيبة أبو ليث الأنصاري" بولاية نينوى، والصادرة بحقه مذكرة قبض وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأوضحت أن العملية تمت بناء على معلومات دقيقة عن الهدف وتعقب في أكثر من دولة، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع أحد الأجهزة الاستخبارية الشقيقة في الملف.

وأكدت أنه تم اقتياده إلى العراق وتسليمه إلى الجهات القضائية المختصة.

المصدر: RT