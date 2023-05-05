مصر.. معركة حامية بين علاء مبارك وبرلماني بسبب الرئيس الراحل

هاجم علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الإعلامي مصطفى بكري بعد قول الأخير بذكرى ميلاد الرئيس الراحل إنه "يعاني من شيزوفرينيا".

تناقضات غريبة الحقيقة فى شخصيته واعتقد ان الواحد ظلمه لانه بمتابعة تقلباته الغير طبيعية على مدار السنوات اعتقد انه وله منى كل الاحترام بيعانى من مرض الشيزوفرينيا ؛ وهو مرض انفصام الشخصية وده اضطراب عقلي مزمن وشديد يؤثر فى طريقة تفكير الشخص وسلوكه وينتج عنه الهلوسة والأوهام وقد… — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) May 5, 2023

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جاء ذلك في تغريدة لعلاء مبارك على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "تناقضات غريبة الحقيقة في شخصيته واعتقد ان الواحد ظلمه لأنه بمتابعة تقلباته الغير طبيعية على مدار السنوات اعتقد انه وله منى كل الاحترام بيعاني من مرض الشيزوفرينيا؛ وهو مرض انفصام الشخصية وده اضطراب عقلي مزمن وشديد يؤثر في طريقة تفكير الشخص وسلوكه وينتج عنه الهلوسة والأوهام وقد يسمع المصابون به اصواتا غير موجودة ومن الاعراض الخطيرة ايضاً انه ينسى مواقف اخذها أو احداث مرت وقد لا يكون دائماً قادراً على تمييز افكاره الخاصة عن الأفكار والاحداث التي تحدث في الحقيقة وهذا يفسر بدون أي شك تقلبات الرجل ومواقفه الغريبة و العديدة منذ 2011 بجانب اكاذيبه وقصصه الوهمية عن الوالد التي ذكرها في كتابه والتي كشفها أستاذ فريد الديب رحمة الله عليه في المحكمة؛ في النهاية لا نملك غير الدعاء بالشفاء وربنا يهدي وجمعة مباركة ان شاء الله".

وفي تعليق منفصل أضاف علاء: "ده لسه من شوية الأستاذ مصطفى كان مقدم بلاغ ضدي عند النائب العام السلوك دخلت على بعض".. وبتعليق آخر أيضا قال: "نمشيها شيزوفرينيا".

نمشيها شيزوفرينيا 😄 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) May 5, 2023

وكان مصطفى بكري قد قال في البرنامج الذي يقدمه على قناة (صدى البلد): "اليوم الرابع من مايو عيد ميلاد الرئيس الراحل، محمد حسني مبارك، منذ أيام كنا نحتفل بعيد تحرير سيناء ولا يمكن أن ننسى، كما أرسل لي بعض المواطنين أن هذا الرئيس رفع العلم المصري على آخر قطعة حررناها من المغتصب الصهيوني في طابا، كان الرئيس هو الذي يرفع العلم المصري.."

وتابع بكري قائلا: "بالتأكيد كان ذلك ثمرة كفاح في حرب أكتوبر 1973 والتي شارك فيها الرئيس مبارك في ذلك الوقت، قد يختلف البعض أو يتفق حول السياسات وحول الرؤى لكن التاريخ لا ينسى بأي حال من الأحوال، ومن الموضوعية أن نؤكد دوما على دور الرئيس مبارك في حرب أكتوبر التي كان فيها قائدا للقوات الجوية.."

المصدر: RT