بذكرى ميلاد والده.. علاء مبارك يثير الجدل عبر "تويتر"
نشر علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك تغريدة عبر صفحته على "تويتر" في ذكرى ميلاد والده، المصادف في 4 مايو، وسط تفاعل وجدل بين الناشطين.
وقال علاء في تغريدته التي أرفقها بصورة لوالده: "4 مايو ذكرى ميلاد والدي وحبيبي، نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، اللهم طيب ثراه وأكرم مثواه وأجعل الجنة مستقره ومأواه.. ونسأل المولى عز وجل الرحمة لكل من رحلوا عنا وما زالوا أحياء في قلوبنا".
تغريدة علاء، لاقت تعليقات سلبية وإيجابية عبر "تويتر"، فقال أحدهم ناصحا علاء مبارك "أن يترحم على والده في سره من دون أن يتحدث عنه في وسائل التواصل الاجتماعي لأنه سيحصد الكثير من التعليقات السلبية بسبب كره الناس لوالده".
@نصيحة— Abdelaziz sedahmed (@Abdelazizsedah1) May 4, 2023
@ياعلاء بيك.. إنت والأخ جمال
@دع والدك يرقد في سلام
@واترحم عليه في سرك. واقرأ له الفاتحة.. وتصدق على روحه
@وبلاش تجيب سيرته في وسائل التواصل الاجتماعي.لإن هاتلاقي تعليقات سلبية كتير.من ناس بتكرهه
@وانا اولهم.
@طبعا انا مش هاقول غير الله يرحمه وهامسك لساني.. غيري مش هايقدر
فيما اعتبر آخرون أن المنطقة كانت مستقرة لمدة 30 عاما بفضل حسني مبارك.
الف رحمه وسلام على روحه 🙏 30 عام ومنطقتنا مستقره بفضل الله ثم بفضل حكمته— Sultan_M_Aldossary (@SultanMAldossa1) May 4, 2023
لا يخطب كثيرآ لكن أذا خطب أوجز وأذا وعد أوفاء يصبر على القريب ويتسامى ويهابه البعيد وكان كالسد المنيع ليس فقط لمصر بل لكل الوطن العربي والأسلامي 💔
سيشهد التاريخ له لا عليه ✍🏻 pic.twitter.com/KwNshdvTPK
من جهة أخرى، استذكر ناشطون آخرون تصريحات سابقة لمبارك عن البنزين وأسعار الطاقة، عقب يوم واحد من إعلان لجنة تسعير المنتجات البترولية بمصر عن زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلي 8.25 جنيه للتر، كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه، وذلك اعتبارا من صباح يوم الخميس.
٤ مايو ذكرى ميلاد رئيسي حسني مبارك— عاطف حمد (@Atif__isaa2) May 3, 2023
عيد ميلادك في الجنه أجمل بإذن الله
اسمع ابو علاء وهو بيتكلم عن صندوق النقد و #البنزين و #السولارhttps://t.co/SDrjcYbDqB
كما استذكر ناشطون آخرون "مواقف مشرفة" للرئيس المصري الأسبق، معتبرين أنه من أعظم القادة في التاريخ.
٤ مايو ذكرى ميلاد قائد عظيم من اعظم قادة التاريخ وكان له مواقف مشرفة مع اصدقاءه وخاصه معنا كسعوديين رحم الله محمد حسني مبارك واسكنه الله وسيع جناته فسيرته كتبها التاريخ بحروف من نور وبمشيئة الله يواصل ابناءه واحفاده سيرته الطيبة الغنية بالانجازات العظيمة pic.twitter.com/OfcnawEw9H— د.خالد جزاء الحربي (@khalidjaza) May 4, 2023
وتوفي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في 25 فبراير 2020 عن عمر يناهز 92 عاما، في أحد مستشفيات العاصمة المصرية، القاهرة.
المصدر: RT