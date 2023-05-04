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بذكرى ميلاد والده.. علاء مبارك يثير الجدل عبر "تويتر"

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بذكرى ميلاد والده.. علاء مبارك يثير الجدل عبر
Reuters
الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك
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نشر علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك تغريدة عبر صفحته على "تويتر" في ذكرى ميلاد والده، المصادف في 4 مايو، وسط تفاعل وجدل بين الناشطين.

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وقال علاء في تغريدته التي أرفقها بصورة لوالده: "4 مايو ذكرى ميلاد والدي وحبيبي، نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، اللهم طيب ثراه وأكرم مثواه وأجعل الجنة مستقره ومأواه.. ونسأل المولى عز وجل الرحمة لكل من رحلوا عنا وما زالوا أحياء في قلوبنا".

تغريدة علاء، لاقت تعليقات سلبية وإيجابية عبر "تويتر"، فقال أحدهم ناصحا علاء مبارك "أن يترحم على والده في سره من دون أن يتحدث عنه في وسائل التواصل الاجتماعي لأنه سيحصد الكثير من التعليقات السلبية بسبب كره الناس لوالده".

فيما اعتبر آخرون أن المنطقة كانت مستقرة لمدة 30 عاما بفضل حسني مبارك.

من جهة أخرى، استذكر ناشطون آخرون تصريحات سابقة لمبارك عن البنزين وأسعار الطاقة، عقب يوم واحد من إعلان لجنة تسعير المنتجات البترولية بمصر عن زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلي 8.25 جنيه للتر، كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه، وذلك اعتبارا من صباح يوم الخميس.

كما استذكر ناشطون آخرون "مواقف مشرفة" للرئيس المصري الأسبق، معتبرين أنه من أعظم القادة في التاريخ.

وتوفي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في 25 فبراير 2020 عن عمر يناهز 92 عاما، في أحد مستشفيات العاصمة المصرية، القاهرة.

المصدر: RT

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