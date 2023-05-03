نجل مبارك يتحدث عن طفرة غير مسبوقة بالسعودية

قال علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك إن "ما تشهده المملكة العربية السعودية من طفرة غير مسبوقة في جميع المجالات شيء يدعو للفخر والاعتزاز، خاصة قطاع السياحة".

ما تشهده المملكة العربية السعودية من طفرة غير مسبوقة في جميع المجالات شيء يدعو للفخر والاعتزاز ، خاصة قطاع السياحة الذي يعتبر قطاعاً بكراً والذى يشهد تطور غير مسبوق تستهدف المملكة ١٠٠ مليون سائح بحلول عام 2030 ما بين سياحة داخلية وخارجية وذلك من خلال زيادة معدلات جذب الاستثمارات… — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) May 3, 2023

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وأضاف في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، أن "قطاع السياحة في السعودية يعتبر قطاعا بكرا ويشهد تطورا غير مسبوق".

وأشار علاء مبارك إلى أن "المملكة تستهدف 100 مليون سائح بحلول عام 2030 ما بين سياحة داخلية وخارجية وذلك من خلال زيادة معدلات جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وبجانب برنامج ربط جوي ضخم من اجل زيادة الجهات السياحية من وإلى المملكة".

ولفت إلى "الاهتمام الملحوظ بالفعاليات الفنية والثقافية والمهرجانات التى تقيمها الدولة بذكاء شديد ونشاهدها جميعا وذلك لجذب القوى الناعمة و التى تساهم بشكل كبير فى تحقيق غايات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كل هذا من أجل تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية".

المصدر: RT