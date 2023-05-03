ساويرس يضع عينه على السعودية.. ويتحدث عن الدولار في مصر

بدأ الملياردير المصري سميح ساويرس مؤسس شركة "أوراسكوم للتنمية مصر"، مفاوضات مع أطراف سعودية للاستثمار بالقطاع السياحي في المملكة العربية السعودية.

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وقال ساويرس في تصريحات لـ"بلومبرغ" على هامش مؤتمر عقد في مدينة السادس من أكتوبر بمصر الثلاثاء إن "التحركات السريعة للمملكة، وخاصة في الملف السياحي، أحدثت نقلة كبيرة تشجعنا على ضرورة الوجود في السعودية.. إنجاز الإجراءات والتصاريح الخاصة بسياحة اليخوت زادت من تنافسية السوق السعودي".

وتوقع ساويرس أن يكون عام 2023 الأفضل سياحيا في مصر منذ 2011، مشيرا إلى أن خفض قيمة العملة المحلية في مصر إيجابي للسياحة، ولكنه يرفع تكاليف النشاط العقاري، لذلك "نعيد تسعير منتجاتنا العقارية بشكل يومي نظراً للتغيرات المتلاحقة لأسعار مواد البناء".

وأضاف على هامش المؤتمر ذاته، أن شركته "فتحت مكتبا في الخليج وتستهدف إطلاق جولات ترويج لجذب مشترين من أميركا وكندا للعقارات في مصر.. نطمح إلى بيع ما بين 25% إلى 50% إلى عملاء من الخليج العربي وأميركا الشمالية".

المصدر: بلومبرغ