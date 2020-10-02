مصر.. الملياردير نجيب ساويرس يطالب الحكومة بمنع أجهزة "التكييف"

وجه الملياردير المصري، نجيب ساويرس، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" تدوينة غريبة أثارت جدلا واسعا بين رواد موقع التواصل الاجتماعي.

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وطلب رجل الأعمال الأشهر في مصر من الحكومة المصرية إصدار قرار بمنع نصب أجهزة التكييف "الشباك" في واجهات العمارات.

وقال ساويرس نصا: "لازم يطلع قرار بمنع أجهزة التكييف الـ window type من واجهات العمارات ! مشوهة المباني القديمه كلها ؟".

وعلق حساب باسم ممدوح أمين قائلا: "وليه المنع يا هندسه. زمان أيام وسط البلد ما اتبنت، كان لوائح البناء تنص أن بعد ما المهندسين المعماريين (اللي زي حالاتي) ما نخلص التصميم، نعرضه على فنان (غالبا كانوا اطاليين) عشان يجمل واجهه المبنى. الحكايه مش في التكييف يا هندسه، فنان محترم ممكن يبص على الوضع و يظبطوا".

كما طالب نجيب ساويرس، بمنع توصيل المياه والكهرباء للعمارات، التي لم يتم دهان الواجهات الخاصة بها، والمتروكة على الطوب الأحمر، قائلًا: "إنه منظر غير مقبول، وعندنا بس".

المصدر: وسائل إعلام مصرية