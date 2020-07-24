مصر.. نجيب ساويرس سيصوت للحرب ضد إثيوبيا بشرط واحد

قال رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، إنه شخصيا كمصري، سيصوت من أجل الحرب فيما يتعلق بحق مصر في مياه النيل، لو تم إغلاق الجدران حول مصر.

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وفي مقابلة مع موقع The African Report الإفريقي، أجاب ساويرس ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد بأن الحل العسكري لقضية سد النهضة الإثيوبي ممكنا ومعقولا، أجاب قائلا: "أنه ليس معقولا، لكن دعني أسأل سؤالا، تخيل أن شخصا يحبسك في منزلك، وفجأة لا تملك الطعام ونفذ منك. لا يوجد طعام لأن مصر تعتمد بنسبة 100% على النيل في توفير مياهها، لذلك إذا قرر شخص ما أن يخرج ويغلق الصنبور، ثم فجأة تجف كل أراضيك الزراعية ويبدأ شعبك في الموت، فماذا يمكن أن يفعلوا، هل يراقبون أنفسهم وهم يموتون، أم يذهبون للقتال من أجل حقهم".

وتابع: "لو كانوا سيلقون اللوم علينا بأننا بدأنا حربا ضد إثيوبيا، فإن إثيوبيا هي من يجب أن يوجه إليها اللوم، لأنهم أغلقوا الصنبور، بعد سنوات، بعد مئات السنين من التاريخ من عهد الفراعنة.. أنا شخصيا كمصري سأصوت للحرب لو أغلقوا الجدران من حولنا".

وأشار ساويرس إلى أنه لو نظرنا إلى إفريقيا سنجد أن مصر هي قطبها الشمالي، وجنوب إفريقيا هي قطبها الجنوبي، لافتا إلى أن مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع جميع دول القارة السمراء، ما عدا دولة واحدة.

المصدر: اليوم السابع