مصر تحذر مواطنيها في السودان

أصدرت جمعية الهلال الأحمر المصري قائمة تحذيرات للمصريين في الأراضي السودانية.

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وقالت جمعية الهلال الأحمر، في رسائلها إلى المصريين في السودان التي تنشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه لا ينصح بالوجود بالقرب من الأهداف المحتملة والمناطق عالية الخطورة، مثل القواعد العسكرية والمباني الحكومية ومراكز الاتصالات والطرق الاستراتيجية، ولا ينبغي محاولة الإخلاء في هذا الوقت إلا إذا كان خطر البقاء كبيرا جدا، ويصبح الإخلاء هو الخيار الوحيد.

وتابعت: "إذا سمعت أي صوت، أو حركة غير عادية في الخارج، الزم مكان إقامتك حتى تطمئن بأن الوضع بات آمنًا بما يكفي للخروج، إذا سمعت أصوات إطلاق نار أو دوي انفجارات في مكان قريب، ابق بعيدا عن النوافذ والأبواب، ولا تحاول استراق النظر للخارج، وأغلق الستائر، لمنع تناثر زجاج النوافذ بالداخل، وابق في أبعد غرفة عن الشارع، وعند وقوع أضرار في مكان إقامتك نتيجة القصف، انتظر حتى تهدأ الأمور، ثم استخدم كشافًا صغيرا لاستطلاع حجم وطبيعة الأضرار. افعل ذلك من دون أن تشعل الشموع، أو تنير الأضواء. وتحقق من عدم وجود خطر حريق، أو تسريب مياه، أو غاز واغلق كل المحابس الرئيسية، وافتح النوافذ، واطلب المساعدة في أسرع وقت ممكن".

وأضاف الهلال الأحمر: أنه يجب الاحتفاظ بالأدوية المهمة، وأدوات أساسية للإسعافات الأولية، بجانب الاحتفاظ بالأموال في أماكن متنوعة، ومخفية قدر الإمكان تجنبا لضياعها، أو سرقتها، والقيام بغلي أي مياه تشربها إن لم تكن من مصدر معقم.

المصدر القاهرة 24