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تحرك في مصر بعد الإعلان عن خطر بيولوجي كبير في السودان

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تحرك في مصر بعد الإعلان عن خطر بيولوجي كبير في السودان
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار، إن المختبر الوطني للصحة العامة في السودان يتم فيه فحص العينات المرتبطة بالأمراض المعدية، ولكنه ليس مختبرا بيولوجيا.

تحرك في مصر بعد الإعلان عن خطر بيولوجي كبير في السودان
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وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، "الخطر في هذا المختبر أن يحدث انتشار فيروسي يأتي من تعامل أحد من غير المتخصصين مع هذه العينات بطريقة غير علمية مما يؤدي إلى إصابته بالفيروس".

وتابع "في مصر رفعنا درجة الاستعداد فيما يتعلق بالأمراض المعدية مصر لا يوجد فيها كوليرا أو شلل الأطفال ورفع درجة الاستعداد في جميع الأوقات وفي المنافذ الجوية والبرية والمنافذ المرتبطة بقدوم النازحين من دولة السودان، ونقوم بتطعيم الأطفال اقل من 15 سنة ضد شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألماني الذين يصلوا إلى المعبر وزيادة عدد العيادات من 5 إلى 10 عيادات ورفع درجة الاشتباه فيما يتعلق بالأمراض المعدية المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة والإعياء ومتابعتهم فيما بعد".

وأصدرت وزارة الصحة توجيها عاجلا للمستشفيات، بالإبلاغ عن أي مصاب بأمراض وبائية معدية من السودانيين أو غيرهم القادمين من السودان إلى مصر.

المصدر: RT

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