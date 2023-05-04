مصر تشهد زيادة كبيرة في أجرة المواصلات

اعتمدت محافظة القاهرة قيمة الزيادة الجديدة وهي تعريفة المواصلات بمواقف الأقاليم والتي تنقل المواطنين من وإلى القاهرة والمحافظات الأخرى.

إقرأ المزيد

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار وزير البترول والثروة المعدنية المصري بتعديل سعر السولار بزيادته بمقدار 1 جنيه في اللتر الواحد.

ونص قرار محافظ القاهرة بشأن زيادة التعريفة على تعديل تعريفة الركوب بمواقف الأقاليم بما لا يجاوز 10% من قيمة الأجرة المعمول بها قبل الزيادة.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق، وروعي فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقا للعدالة.

كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة في الجانبين لمنع استغلال المواطنين.​

المصدر: مصراوي