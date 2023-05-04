نقيب الفلاحين في مصر: رفع أسعار السولار سيساهم في ارتفاع الأسعار

قال نقيب الفلاحين في مصر حسين عبد الرحمن أبو صدام إن قرار الحكومة برفع أسعار السولار سيساهم في ارتفاع أسعار تكلفة الإنتاج الزراعي وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.

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وأوضح في تصريحات لـRT ن رفع سعر السولار جاء بعد إرتفاع أسعار المنتجات البترولية عالميا، موضحا أن مصر دولة مستوردة للمواد البترولية ولذا تتأثر بارتفاع أو إنخفاض أسعارها في العالم.

وأردف عبد الرحمن أن رفع سعر لتر السولار بمقدار جنيه واحد سوف يزيد من الأعباء الاقتصادية علي المزارعين ويرفع أسعار نقل المحاصيل الزراعية ومنتجاتها كما يرفع تكلفة تجهيز الأرض للزراعة وتكلفة الري وأجرة عمال الزراعة، بما يرفع أسعار المنتجات الغذائية الزراعية على المواطنين.

وأشار عبد الرحمن: "نعيش موسم حصاد الأقماح ويتوقع إرتفاع تكلفة حصاد الأقماح بعد زيادة أسعار السولار، فدرس الأقماح حاليا قد يصل إلى 250 كل ساعه بعد أن كان 230 جنيه قبل رفع أسعار السولار، ويستغرق الفدن من 4 إلى 6 ساعات دريس حسب نضج وجفاف عيدان الآقماح

كما يتوقع وصول أجرة حرث الفدان إلى 500 جنيه بدلا من 450 جنيه قبل رفع أسعار السولار".

وأكد أبو صدام أن أجرة نقل المحاصيل سوف ترتفع كذلك، لنقل عمال الزراعة مما يتوقع معه موجه من إرتفاع أسعار الأعلاف والخضروات والفاكهة واللحوم بما يتناسب مع إرتفاع التكلفة الجديدة، مؤكدا أن رفع الدعم عن المواد البترولية يجب أن يواكبه العمل بكل قوة لتخفيض أسعار مستلزمات الزراعة الأخرى من أسمدة وتقاوي ومستلزمات أخرى لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم