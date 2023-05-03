مصادر طبية مصرية: مقتل 14 شخصا وإصابة 25 آخرين بجروح في حادث سير

أفادت مصادر أمنية وطبية مصرية بمقتل 14 شخصا وإصابة 25 آخرين بجروح في حادث تصادم بين حافلة لنقل الركاب وشاحنة للنقل في محافظة الوادي الجديد.

ووقع الحادث بمنطقة النقب بطريق الخارجة-أسيوط في الوادي الجديد، حيث كانت الحافلة متجهة إلى القاهرة.

وأرسل الدفاع المدني بسيارات الإسعاف ووحدات الدفاع المدني لنقل الضحايا من موقع الحادث.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وإيداع جثث المتوفين مشرحة المستشفى، وبدأت النيابة العامة التحقيق في الحادثة.

وذكرت صحيفة الشروق المصرية أن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط أمر برفع درجة الاستعداد بمستشفيات مركز الخارجة والدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، مؤكدا أنه جار حصر الإصابات ورفع آثار الحادث من الطريق وتنظيم حركة المرور.



يتبع..